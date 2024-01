Põhja-Tallinna Kopli komando jätkab vabatahtlike päästjatega

Siseministeerium ei võtnud vastu Tallinna linnavõimu pakkumist Kopli komando tegevust rahaliselt toetada. Nüüd kulutab linn raha päästegevuse jätkamiseks. «Riigi Kinnisvaralt (RKAS) saime üüripakkumise, et linn saaks kõigepealt selle hoone üürile võtta. Siis on RKASi aega kaaluda, kas ja kuidas saaks selle hoone linnale üle anda. Seda, kuidas seal päästjate tegevust jätkata, vaatame koos vabatahtlikega, kellel on selles valdkonnas oskused ja kompetents,» rääkis Tallinna korrakaitsevaldkonna eest vastutav abilinnapea Tiit Terik.