Äärmusrühmituse Hamasi šokirünnak 7. oktoobril Iisraeli ning juudiriigi järgnenud ulatuslik sõjaline vastus on paisanud Lähis-Ida keerulisse olukorda, mis ähvardab laieneda suuremaks konfliktiks.

Kuigi verevalamine on pikaajalise lahenduse lükanud veelgi kaugemasse tulevikku, siis Euroopa Liidu ametnike hinnangul on just praegu õige aeg kõnelda Lähis-Ida konflikti lõplikust lahendamisest.