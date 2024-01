Medari sõnul on õpetajad mures, ühelt poolt on mure sellepärast, kuidas on nendega käitutud, koolijuhina aga sellepärast, kui kaua tekkinud olukord kestab. «Pahameel on ületanud igasuguse piiri,» märkis Medar, lisades, et õpetajate võitlusvaim on kõrge ja esmaspäeval toimunu oli alles esimene samm.