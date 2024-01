Tallinna trammiliiklus taastus

Kaido Padar rääkis pisut peale kella üheksat, et trammiliiklus on Tallinnas taastunud.

Padar selgitas, et tegemist oli uue trammi alusvankri tehnilise rikkega ja kuna see juhtus Viru ringil, mis on kogu pealinna trammiliikluse sõlmpunkt, siis seiskas vahejuhtum ka ülejäänud trammiliikluse.