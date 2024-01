Jäämurdja läheb Kunda ja Sillamäe sadama juurde laevadele appi

Transpordiameti jäämurde koordinaator Martin Kaarjärv selgitas, et Sillamäe ja Kunda sadama piirkonnas on nädalase külmadega tekkinud üsna palju uut jääd. «Praeguse tugeva lõunakaare tuulega on see jää kandunud põhjapoole, aga tuule pöördumisel põhjakaarde liigub jää tagasi lahe lõunaossa Eesti vetesse ning see raskendab laevaliiklust Kunda ja Sillamäe sadamate piirkonnas.»