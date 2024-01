Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) teabejuht Janno Isat nentis, et esmaspäevase meeleavaldusega tekkis töötajatel vastastikune toetustunne. «Kuigi ilm oli jube, oli osalejaid üle 500 ja olime poliitikutele väga nähtavad.»

Isat ei varja, et haridustöötajad lootsid, et juba esmaspäevane valitsuse istung toob positiivse tulemi. Kokkuleppeid aga koalitsiooninõukogus ei sündinud ning haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) möönis, et praegune tööseisak võib seetõttu tõepoolest kesta ka kuni kaks nädalat.