Kallase sõnul sotsid eilsel nõupidamisel streigi ärahoidmiseks reaalseid samme ei astunud

Peaminister sõnas saates, et õpetajate töötüli on võimalik lahendada kahel moel: «Esiteks, juba praegu tegeleda reaalsete katteallikate otsimisega, sest palga tõstmine on põhikulude suurendamine, mis peaks olema kaetud katteallikatega. Aga neid ei saa otsida ega leida paari päevaga, vaid tähtis on kokku leppida protsessis, kuidas me sinna jõuame.»

«Teine variant on lühiajalist survet maandada selle täiendava rahaga. Nii-öelda anda seda valuvaigistit või panna plaaster peale, aga see probleemi ju tegelikult ei lahenda ilma mingi reformiplaanita.»

Ta sõnas, et nende soov on, et õpetajad oleksid hoitud, maksumaksjad kaitstud, riigisektor tõhusam ja efektiivsem ja kõige tähtsam – et sellest võidaksid ka lapsed ja parim haridussüsteem, mistõttu on koalitsioonilepingus kirjas, et 2027. aastaks on õpetajate keskmine palk 120 protsenti Eesti keskmisest palgast.

Kallas tõi välja probleemi, et praegu on Eestis 22 õpetajat, kel on põhiharidus, kuid kes saavad samaväärset palka magistrihariduse omandanud õpetajatega. «Ma olen püüdnud selle probleemi olemusse süübida ja ma tegelikult ei saa andmeid. Ma küsin, kui palju meil on miinimumpalka saavaid õpetajaid. Keegi tegelikult ei tea, sest see süsteem on selline, et valitsus määrab miinimumpalga alammäära, meie eraldame toetuse kohalikele omavalitsustele (KOV) ja nüüd, kuidas KOV toimetab, on juba nende teema.»