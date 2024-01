Meremehed avaldavad toetust streikivatele õpetajatele

«Tulenevalt asjaolust, et valitsus ei võta õpetajate poolt esitatavaid nõudeid piisavalt tõsiselt ja poliitikud on juba kümnekonna aasta jooksul andnud pedagoogidele ja avalikkusele katteta lubadusi, siis tuleb ühiskonnal ühismeelselt koonduda ning veenda valitsejaid, et nii jätkata ei saa. Õpetajate streik peab lõppema vettpidava ja soovitavalt pikaajalise kokkuleppega riigi ning haritlasi esindava ametiühingu vahel,» leiab meremeeste ametiühing.