Lasteaia direktor: paljud õpetajad ei läinud streikima palga pärast

Südamekese lasteaia direktor Margit Hiiet sõnas Postimehele, et täna tuli kohale umbes 20 last ning õpetajaid on lasteaias kaks. Lisaks neile on abiks ka neli õpetajaabi. «Meil enamik töötajaid streigib, osa on haiged ja osa on tööl,» lisas ta. Tavaliselt on Südamekese lasteaias umbes 180 last.



Tema sõnul oli suurem osa lapsevanemaid streigi suhtes toetavad ning palju on otsesõnu toetust avaldatud. Samas mõistab ta ka seda, et kõik ei saa kolmeks päevaks lapsi koju jätta. «Streik on vabatahtlik ning kõik vanemad ei peagi streiki toetama. Ja kõigil ei ole võimalust, sest kõik ei saa jääda kolmeks päevaks lapsega koju. Töökohad on ju erinevad,» lisas ta.



Hiieti sõnul ei võitle õpetajad praegu enam ainuüksi 30-eurose palgatõusu eest, vaid küsimus on väärtustamises ning selles, kuidas õpetajatesse on suhtutud. «Kõike on tehtud, et õpetaja ei tunneks ennast praegu üldse hästi,» tõdes ta. Näiteks streigijutu alguses võeti ähvardav retoorika, et ei tohi streikida. «Siis tuli naeruvääristamine, et kuidas te hoolite lastest, kui te streigite,» lisas Hiiet ja tõdes, et kommunikatsiooniga läks antud juhul halvasti. «Ma arvan, et paljud õpetajad ei läinudki streikima palga pärast, vaid suhtluse ja stiili pärast.»



Ta tõdes, et kindlasti on streigi pidamisest kasu. Kasvõi seepärast, et nüüd on haridus ja selle väärtus arutluse all. Põhiküsimus ongi tema sõnul tegelikult see, et õpetajaid tuleks väärtustada. «Minule hästi meeldib see, et me ei räägi ainult rahast. Raha on oluline, aga see ei ole ainus asi,» lisas ta.



Samuti on probleem töökoormuses ning seda tunnetatakse ka lasteaias. Hiieti sõnul on palju inimesi, kes väga soovivad õpetajaametit pidada, kuid siis avastavad tööle tulles, et lapsi on palju ning lisaülesandeid samuti. «Vahel, mis seal salata – tuleb ka mõni lapsevanem ja elab oma emotsioonid õpetaja peal välja. Kõik see on see, miks õpetajad ära lähevad,» lisas ta. Samuti on näha, et aina rohkem peab võtma õpetajaks inimesi, kellel puudub vastav haridus.