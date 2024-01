Tallinnas avati rekonstrueeritud Räägu park

Ehitustööd kestsid mullu maist detsembrini, rekonstrueerimise käigus korrastati pargiteed, uuendati valgustust ning lisati uus inventar mängu- ja spordialade juurde. Uuenenud Räägu park on mõeldud kõigile alates väikelastest kuni vanemaealisteni. Pargi territoorium on jaotatud viieks osaks: 1–3-aastaste väikelaste ja koolieelikute ala, noorte ala, jõulinnak, eakate ala ning mediteerimisaas. Üldmulje loomisel lähtuti looduspõhistest materjalidest ja värvitoonidest.

Mediteerimisaas ja eakate ala on projekteeritud pargi rahulikuks osaks, mida eraldavad teistest aladest madal- ja kõrghaljastus ning linnamööbel. Mediteerimisaasale on projekteeritud ellipsikujulised niitmata alad kevadiste sibullilledega, mis loovad aasale liigendatust ja hubasust. Pargi põhjaosa on projekteeritud harva niidetavaks alaks, millega tugevdatakse ökosüsteemi ning summutatakse müra Räägu tänavalt.