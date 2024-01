Mullu hukkus tules ja vees 72 inimest

Päästjad said eelmisel aastal 30 674 väljakutset, mis on uus rekord. Suure lisa tõid ilmast tingitud sündmused. Näiteks oktoobris möllanud torm Patrick tõi ligemale 1500 väljakutset. Ka vabatahtlikud päästjad reageerisid sündmustele rohkem kui kunagi varem – 3883. korral.

Siseminister Lauri Läänemetsa (SDE) sõnul kinnitab väljakutsete rekord vajadust jätkuvalt panustada päästjate väljaõppesse, töötingimustesse ja palkadesse. «Oleme harjunud rääkima kaitsekulutustest kitsalt sõjalise riigikaitse kontekstis. Aga kui tahame, et kaitsetahe ei jääks vaid sõnaks pusal, tuleb meil tagada igapäevane elanike turvatunne ning see, et inimesed teaksid ka ise, kuidas kriisis ennast ja teisi aidata. Igapäevase ennetuse, operatiivtöö, aga ka elanikkonnakaitse arendamises on päästeamet roll asendamatu, sest väljakutseid – nii otseses kui üldises mõttes – üha lisandub,» rõhutas Läänemets.

Positiivne on tema sõnul see, et erinevalt varasematest aastatest läks päästesse tööle rohkem inimesi, kui lahkus. «Positiivne saldo on kahtlemata tingitud muuhulgas läinud aasta palgatõusust, mis julgustab inimesi päästjate ridadega liituma või oma töökohale naasma,» ütles Läänemets. Ta rõhutas ka vabatahtlike päästekomandode rolli kutseliste päästjate toetamisel ning kogukondades turvatunde tagamisel. «Vabatahtlikele päästjatele eraldati läinud aastal täiendavaid toetusi üle 4,6 miljoni euro, et renoveerida-ehitada komandohooneid või parandada varustustaset. Vabatahtlike komandode võimestamist tuleb kindlasti jätkata,» lisas siseminister.