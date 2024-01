FOTOD ⟩ Päästeamet tutvustas uut tehnikat

Uus kõrgustes päästetööde tegemiseks mõeldud masin on nii keerukas, et sellega töötamiseks tuleb endale selgeks teha 900 lehekülje paksune manuaal. Selliseid masinaid on Eestis kokku 11 ning need jagunevad korvtõstukiteks ja redelautodeks. 44 meetri kõrguseni ulatuvaid korvtõstukeid on kaks – üks läheb Tartusse Annelinna ja teine Tallinnasse Lasnamäele.