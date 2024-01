Toompere, kes on oma pika karjääri jooksul õpetanud laskmist teistele ja saavutanud häid tulemusi kutsemeisterlikkuse võistlustel, on nimetanud alandavaks politsei- ja piirivalveameti (PPA) käitumist, mis takistab uute relvalubade väljastamist ja vanade pikendamist. PPA tegevust on tauninud ka Eesti Relvaomanike Liit, heites muu seas ette, et amet küsib loa taotlejailt sageli küsimusi, mis ei ole õigustatud.