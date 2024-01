Täna peaksid valitsuses jätkuma vaidlused, kas kusagilt on võtta esmaspäeval alanud õpetajate streigi lõpetamiseks vajalikud kümme miljonit eurot. Õpetajate toetajad ja vastased žongleerivad faktidega nii osavalt, et vahel on raske öelda, kummal on õigus.