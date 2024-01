Tegemist on teise korraga, mil valitsus otsustas mehed USA-le välja anda. Esimest korda otsustas valitsus seda teha mullu 7. septembril, kuid Tallinna ringkonnakohus tühistas selle 29. novembril, viidates muu hulgas, et valitsus on jätnud otsustamisel olulise asjaoluna uurimata kinnipidamistingimused Ameerika Ühendriikides.

Justiitsministeeriumi hinnangul on nüüdseks kogutud piisavalt tõendeid veendumaks, et väljaandmisega kaasnev isikute põhiõiguste riive ei ole ebaproportsionaalne. Ministeerium leidis, et meeste väljaandmise eeldused on täidetud.