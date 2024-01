Kallase sõnul on soov osapooltega kokku leppida karjääri- ja palgamudel, mis aitab kaasa ameti väärtustamisele, tagab õpetajate järelkasvu ja tööpanusele vastava palga.

«Tean, et paljud õpetajad ootavad just töötingimuste muudatusi, et koormus oleks paigas ja karjäärivõimalused läbi räägitud. Ühes sellega peab arutama ka, kuidas jõuaks üldhariduskooli õpetajate keskmine palk 2027. aastaks 120 protsendini Eesti keskmisest, ja seda kõigis omavalitsustes,» ütles Kallas.