Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles täna õhtul Postimehele, et 10,8 miljoni euro suuruse lisaraha osas kokkulepet ei saavutatud. Nüüd hakatakse arutama pikaajalisi plaane.

Haridustöötajad peavad nüüd otsustama, kas nad on nõus ilma lisarahata streigi lõpetama või jätkavad streikimist.

Haridustöötajate liit peab praegu läbirääkimisi ettevõtjate ja ametiühingutega, kes on avaldanud soovi õpetajate streigifondi rahaga toetada. See tähendaks, et õpetajad saaksid streikida pikemalt, muretsemata, kuidas leib lauale saada.