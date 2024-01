OTSUS LANGETATUD ⟩ Reemo Voltri: õpetajad on sunnitud Eesti hariduse kaitseks edasi streikima

«Kuna valitsus jätkub sellel kursil, et võimalikult palju Eesti haridust kahjustada ja ei soovi olukorda lahendada, siis saimegi koosolekul tõdeda, et olukord ei ole muutunud,» ütles Voltri. Ta lisas, et ennekõike soovib valitsus õpetajate streiki, mitte pedagoogid ise. «Ei ole midagi teha – õpetajad on valitsusele kätt andmas, et valitsus saaks minna ajalukku, et on põhjustanud kõige pikema õpetajate streigi».