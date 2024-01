Samasuguse korralduse võttis valitsus vastu ka mullu 7. septembril, kuid Tallinna ringkonnakohus tühistas selle 29. novembril. Kohus leidis, et valitsus jättis väljasaatmiskorraldust vastu võttes kontrollimata, millised on tingimused USA vanglates, kuhu Turõgin ja Potapenko pärast väljasaatmist paigutatakse.

Justiitsminister Kalle Laaneti (RE) sõnul kontrollis Eesti õigusatašee tingimusi USA vanglates ja leidis, et need ei erine väga Eesti vanglatest. «USA vanglate tingimused on inimlikud ja seaduslikud,» ütles Laanet. Minister toonitas, et väljaandmine ei tähenda automaatselt, et väljaantav kodanik on süüdi. Süü üle saab otsuse teha ainult väljaandmist taotlenud riigi kohus.