Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) võrdles ajakirjanikega vesteldes õpetajate palgaraha olukorda autoga, mille bensiinipaagis on auk. «Kui meil on auto ja oleme avastanud, et bensiinipaagis on auk, siis me ei kalla sinna lihtsalt bensiini peale, sest see voolab sealt august välja. Me peame selle auguga tegelema,» lausus ta.