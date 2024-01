«Sõda Ukraina vastu on kestnud ligi kümme aastat, millest viimased kaks aastat on Putini režiim täiemahulise agressioonisõja käigus okupeerinud ja annekteerinud suuri Ukraina piirkondi, kus samuti on kavas läbi viia Venemaa presidendi valimised. Okupeeritud ja annekteeritud aladel okupeerija poolt valimiste korraldamine on kuritegelik farss, mille tulemusi ei saa õiguspäraseks pidada,» märkis Terras.