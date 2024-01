Ka Õhtuleht leiab, et Kallase otsuse taga ei pruugi peituda mitte suur soov olla solidaarne parlamendi liikmetega, kes riigipea vastuvõtule kutset ei saanud, vaid pigem on tegemist sooviga mitte näidata oma skandaalidesse sattunud abikaasat. «Mis aated ja võrdsusenõudmine, pigem oli see ootamatu kurtmine peost eemalejäämise pärast peaministrile mugav ettekääne ise piinlikku olukorda vältida – kujutate ette, mis näoga hõljuks koos Kallasega presidendi kätt suruma mees, kelle idarahaskandaal abikaasale ja kodumaale jama kokku keeras?» küsis Õhtuleht.

Eesti Päevaleht põrutab oma juhtkirjas eriti karmilt, märkides, et Kaja Kallas solvab Eesti riiki ja ajalugu. «Kaja Kallas leidis endas üles solidaarsuse solvunud riigikogu liikmetega, kes ei saanud sel aastal kutset presidendi vastuvõtule. Selline kaaskannatamise etendamise kõrgpilotaaž on täiesti kohatu. President on vaba oma otsuses, keda kutsuda ja keda mitte. Ka iga kutsutu on vaba otsustama, kas minna või on tal paremat teha. Aga peaministri kui institutsiooni kohta see ei kehti. Kui valitsusjuht ei lähe demonstratiivselt riigi sünnipäevale, saabki tema solvumisest solvatud kogu riik,» märkis Eesti Päevaleht.