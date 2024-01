ANNETAJAD AITAVAD ⟩ Õpetajad saavad uuest nädalast streikimiseks palgatoetust

Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri sõnas Postimehele, et ametiühing otsustas tulla vastu inimeste ja ettevõtjate soovidele, kes on õpetajatele streigifondi tarbeks toetust pakkunud. «Avasime ka vastava streigifondi arveldusarve, kuhu saab annetusi teha. Sellest sõltub, mitmeid nädalaid me kokkuvõttes streigime,» lisas ta.



Seega saavad järgmise nädala algusest ametiühingult toetust ka streikivad õpetajad, kes on haridustöötajate liidu liikmed. Seni said toetust ainult kolmepäevast toetusstreiki tegevad lasteaiaõpetajad. «Praegu on valmidus jätkata ja aina rohkem teatab õpetajaid, kes tegelikult pidanuks sel nädalal streikimise lõpetama, et jätkavad ka järgmisel nädalal,» ütles Voltri.



Praegu võetakse asja nädal korraga ning Voltri avaldas lootust, et ühel hetkel leiab valitsus võimaluse kahetsusväärseks muutunud olukorra lahendamiseks. Loodetavasti ei veni streik rohkem kui kuu aja pikkuseks. «Meil on hea meel näha aina rohkem ühiskondlikku toetust ja erinevate organisatsioonide toetust. Võtame nädala kaupa ja vaatame rahulikult, kuidas toimetame,» lisas ta.



Summadest Voltri rääkida ei soovinud ja seda ta samuti ei avaldanud, kes Haridustöötajate Liidule on ülekandeid teinud. Ta kinnitas Postimehele, et praegu on pigem olnud paar-kolm suurannetajat, mitte palju väiksemaid. «Kui keegi tahab ennast afišeerida, ei ole meil selle vastu midagi. Kui keegi ütleb, et tema on kõvasti meid toetanud, saame seda kinnitada või ümber lükata, aga me ise ei hakka ilmselt küll seda tegema,» lisas ta ning ütles, et ettevõtjad ei ole oma nimede avalikustamisest huvitatud, sest sellega võib kaasneda valitsuse negatiivne tähelepanu. Streigitoetust makstakse alates tööseisaku kuuendast päevast ning neile, kellele tööandja nende päevade eest palka ei maksa. Streigitoetuse summa päevas on õpetaja 2024. aasta brutotöötasust 50 protsenti ehk netosummas 31 eurot.