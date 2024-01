Põhja-Tallinnas vigastas katuselt kukkunud jää inimest

Kiirabi andis kannatanule esmaabi ja ta lubati kodusele ravile. «Kuna ilmaolud on muutlikud, siis tuletame meelde, et kinnistu omanik on kohustatud kõrvaldama ehitiselt lume ja jää (sealhulgas jääpurikad) ning tagama ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal kõnni- ja sõiduteel ohutu liiklemise. Palume kõigil liiklejatel olla tähelepanelikud. Kasutada sobivaid jalanõusid ning vältida alasid, kus liiklemine ohtlik tundub,» teatas mupo.