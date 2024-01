«Loomulikult ei ole tõsi,» rõhutas Läänemets. «Mul on piinlik üldse kommenteerida selliseid asju. See on selline vägikaikavedu. Me oleme nüüd korduvalt öelnud, et küsimus ei ole selles, et kas see tuleb lõpuks ministeeriumite tegevuskuludest, kas ta tuleb valitsuse reservfondi vähendamisest riigikogu poolt või mingist muust kolmandast allikast. Küsimus on tahtes ja ma väidan, et kui tahe on olemas, siis see on isegi lühema kui 10 minutiga kokku lepitav asi,» ütles siseminister.