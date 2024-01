Taust ⟩ Kangelasemasid segadused päevaplaanis ei murra

Turunduse alal töötava Triinu kõik kolm last on kooliealised. Vanem poeg Tristan käib keskkoolis, tütar Piret lõpetab põhikooli ja noorem poeg Andres on seitsmendas klassis. Triin on alati olnud seisukohal, et kool on ennekõike laste endi asi, ning e-kooli on ta enda sõnul sattunud vist üks kord elus. Triin elab Tallinna lähedal koos abikaasa Alariga ning kolmest lapsest vanim õpib Tallinnas, nooremad aga kodulähedases koolis.