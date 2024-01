Nädala vastaja ⟩ Õpetaja Indrek Riigor ootab siirast austust

Raske öelda, kas streikimist saab hästi minemiseks nimetada. Igatahes pole vaim murdunud ja õhus on positiivset ootusärevust, et äkki nüüd viimaks suudame Eesti hariduse uuele säravale teele suunata.

Käsukorras austust ja lugupidamist nõuda ei saa. Ehkki kõik valitsuse liikmed eesotsas peaministriga on väljendanud oma lugupidamist õpetajate vastu, on mõne puhul ikkagi tunne, nagu tehtaks seda sunnitult, mitte siiralt. Seepärast soovin valitsuselt endiselt austust ja lugupidamist. Kui need on päriselt olemas, küll siis saaksid edasi viivad otsused kiiremini tehtud.