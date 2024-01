Kapo peadirektor Margo Palloson ütles ajakirjanikele, et Morozov võis olla Vene julgeolekuteenistuste alluvuses juba sellest ajast, kui ta regulaarselt Venemaad külastas, vahendab TAZ. Pallosoni sõnul peaks igaüks Venemaale reisimise sagedust tõsiselt kaaluma, kuna on reaalne oht sattuda agressorriigi luure surve alla. Morozovi kolleegid on aga süüdistuste suhtes skeptilised.