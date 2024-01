KÕVA KONKURENTS ⟩ Vedurijuhiks soovib saada juba üle 400 inimese

«Vedurijuhi amet on järjest nõutum, sest Eestis tulevad aastatel 2025 – 2027 liinile 16 uut reisirongi. Samuti jätkab kasvu rongireisijate arv, mis ulatus mullu juba 7,83 miljonini,» ütles vedurijuhtide üldkoolituse juhendaja instruktorvedurijuht Artur Lorents. «Huvi vedurijuhi väärt ameti õppimise vastu on sel konkursil varasemast oluliselt suurem, kuid julgustame kõiki huvilisi oma kandidatuuri esitama. Konkursi tulemus ei sõltu avalduste esitamise järjekorrast, vaid kõikide kandidaatide seast valime ikkagi välja vedurijuhiks kõige sobivamad.»

Jaanuari alguses kuulutas Elron välja konkursi vedurijuhi õpilaste leidmiseks mais algavale vedurijuhtide üldkoolitusele. Praeguseks on konkursile oma sooviavalduse esitanud üle 400 inimese, Elron otsib algavale koolitusele vähemalt 10 vedurijuhi õpilast. Mullu novembris alanud vedurijuhtide koolitusele kandideeris 148 inimest.

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee AS-le kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2023. aastal tehti Elroni rongidega 7,83 miljonit reisi.