Prokuratuur esitas proviisorile ja perearstile süüdistuse ebaseaduslikus ravimiäris ja rahapesus

«Kriminaalmenetlus sai alguse, kui õiguskaitseasutustel tekkis kahtlus, et Lasnamäel Virbi tänava apteegis müüakse tugevatoimelisi rahusteid, valuvaigisteid ja teisi psühhotroopse mõjuga retseptiravimeid inimestele, kellele ei olnud väljastatud vajalikku retsepti,» selgitas kriminaalasjas riiklikku süüdistust esindav Põhja ringkonnaprokurör Liis Vainola.

Edasise menetluse käigus tekkis täiendav kahtlus, et proviisor on ajavahemikus 2010–2020 esitanud tervisekassale eksitavat informatsiooni. Tervisekassa hüvitab teatud juhtudel ravimi ostnud inimese eest ravimit müünud apteegile ravimi maksumuse ja tekkis kahtlus, et proviisor esitas selliste müüdud ravimite kohta valeandmeid.