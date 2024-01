Abipolitseinikud abistasid PPA-d mullu enam kui 122 000 töötunniga

Politseikapten Leena Puki sõnul on abipolitseinikud hindamatud abikäed politseitöös. «Abipolitseinikud kannavad meie sõnumit ka seal, kuhu politseipatrull alati ei jõua. Nad on kohal oma kogukonnas, tunnevad sealseid muresid ning oskavad vajadusel tuua need küsimused ka suuremale ringile arutamiseks. Enda vabast ajast antud panusel on suur väärtus, et aidata tagada turvalisemat Eestit. Vähem tähtis ei ole teadmine, et abipolitseinikuna aidatakse enda kodu või kogukonda ja antakse neile midagi vastu. Olukorras, kus meil napib politseinikke üle Eesti, näeme aina enam, kui suur roll on abipolitseinikel selles, et abi jõuaks kiiresti inimesteni ning politseinikud saaks enda tööd tõhusamalt teha. Abipolitseinike tehtud töötunnid kokku võrduvad sageli mitme politseiametniku tööga, mis aitab kas või hetkeliselt üldist vakantsi leevendada.»