Õiguskantsler: presidendi vaidlustatud seadus on põhiseadusvastane

Õiguskantsler märkis, et presidendi taotlus on lubatav. «President taotles muutmisseaduse põhiseadusvastaseks tunnistamist, kuna valitsus sidus selle vastuvõtmise usaldusküsimusega. Riigipea hinnangul on põhiseadusega vastuolus seaduse menetlus,» lisas Madise.

«Kuigi pärast riigipea vetot muutmisseadust arutades ei seotud seda enam usaldusküsimusega, ei taganud riigikogu menetlus ikkagi seaduseelnõu sisulist läbitöötamist, muudatusettepanekute esitamist, RKKTS-s nimetatud tingimustel hääletusele panekut ja hääletamise võimalust. Valitsusel ei olegi põhjust eelnõu uuesti usaldusküsimusega siduda, kui riigikogu on varem usaldusküsimusega seotud eelnõu vastuvõtmist toetanud ja toetab eeldatavalt ka selle vastuvõtmist muutmata kujul. Riigikogu saanuks presidendi soovitud paranduse teha ainult muutmisseaduse muutmata kujul vastuvõtmise vastu hääletades. Sellega oleks riigikogu andnud ühtlasi valitsusele märku, et parlament ei aktsepteeri sellise eelnõu usaldusküsimusega sidumist demokraatia põhimõttest lähtuvalt,» arvas Madise.

Valitsus algatas maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (SE 297; hiljem UA 295) mullu 25. septembril. Eelnõu esimese lugemise järel esitasid opositsioonifraktsiooni kuuluvad riigikogu liikmed eelnõu kohta 200 muudatusettepanekut. Muudatusettepanekute sisu arvestades on näha, et need ettepanekud on esitatud üksnes riigikogu töö tõkestamiseks.