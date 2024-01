«Hetkene kokkulepe on, et saaksime töötüli lõpetada ja õpetajad saaksid tööle asuda,» sõnas Voltri. Tema sõnul on sõlmitud kokkulepe ideaalist kaugel, kuid oluline on, et tavaline õppetöö taastuks, et õpilastel ei tekiks suuremaid õpilünkasid.

Voltri tõi välja ka selle, et valitsuserakondadest on Reformierakond see, kes ei soovi otseselt õpetajate palgaküsimust lahendada. «Streigi lõpetamisega anname võimaluse valitsusel pöörata nägu haridustöötajate poole ja vigu parandada. Usume, et valitsus ning ka Reformierakond on õpivõimelised,» sõnas Voltri.

Reemo Voltri vastas enda kõnes ka peaministri Kaja Kallase väitele, kes on varem meedias öelnud, justkui tõuseksid sel aastal ainult õpetajate palgad, et tegelikult tõusevad sel aastal ka meditsiinisektori töötajate, riigiametnike, riigikogulaste ja teiste riigiteenistujate sissetulekud, seega õpetajate palgatõus ei ole erand.

Streik on Voltri sõnul eesmärgi täitnud, kuid lisaks palgatõusule, palgamudelile, karjäärimudelile ja töötingimuste muutmisele on vaja laiemaid reforme ning parandada õpetajaameti mainet. «Ilma kvalifitseeritud ja motiveeritud õpetajateta me ei taga kvaliteetset haridust tulevikus,» ütles Voltri.

Haridusminister Kristina Kallas ütles, et vaatamata raskele majanduslikule olukorrale peab õpetajate palk tõusma koos Eesti keskmise palgaga. «Kui Eesti keskmine palk tõuseb arvestuslikult 6,6 protsenti, on ka õpetajate palkades tõus 6,6 protsenti. Oluline on hoida sammu keskmise palga tõusuga. Õpetajad on saanud kindluse, et nende sissetulek alla riigi keskmisse ei lange,» sõnas Kallas. Samas sõnas minister, et tal on hea meel, et streik tõi lauale kõik teemad, mis arutamist vajasid.

Kristina Kallas sõnas, et kohalikele omavalitsustele on saadetud kutsed, et õpetajate muredele koos koolipidajatega lahendused leida, sest paljud kohalikud omavalitsused on koolipidaja rollis.

Kuigi õpetajate palgatõus on välja kuulutatud, võtab selle rakendamine aega, sest vaja on teha riigieelarve muudatus. Omakorda sõltub see omavalitsustest. Kallas ütles, et niipea kui on riigieelarve muudatused vastu võetud, on võimalik õpetajate palgamuudatus teha. Palgatõus käesoleva aasta jaanuarikuu palku ei mõjuta.