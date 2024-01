Me ei leidnud, vaid me tegime otsuse, et tõstame eelarvelisi vahendeid ümber. Suuname täna eelarves kuskile mujale planeeritud eelarvelised vahendid õpetajate palkadesse selleks, et saavutada see palgatõus. Need eelarvelised vahendid leppisime täna hommikul kokku, milliste ridade peal neid eelarvelisi vahendeid ümber tõstetakse. Haridusministeeriumi eelarvest tõstetakse kolm miljonit ülekantavatest vahenditest ja ka sotsiaalministeeriumist, regionaal- ja põllumajandusministeeriumist, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist ja siseministeeriumist tõstetakse neid eelarvelisi vahendeid üle.