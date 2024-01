Õpetajate alampalk tõuseb 1803 eurolt 1820 euroni. Eesti Haridustöötajate Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul oli näha, et valitsus ei ole rohkemaks valmis, ning seega annavad õpetajad heas usus poliitikutele usalduskrediiti.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) sõnas Postimehele, et Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond pakkusid Reformierakonnale võimalust, et nende ministrid on valmis oma ministeeriumite eelarvest õpetajatele 5,7 miljonit eurot lisaraha leidma. Haridusministeeriumi eelarvest tõstetakse kolm miljonit ülekantavatest vahenditest ja ka sotsiaalministeeriumist, regionaal- ja põllumajandusministeeriumist, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist ja siseministeeriumist tõstetakse neid eelarvelisi vahendeid üle.