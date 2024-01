Auväärse tiitli andis Tallinna reaalkoolis, Gustav Adolfi gümnaasiumis ja veel mujalgi keelt ja kirjandust õpetavale Kellale eile Eesti Teaduste Akadeemia saalis üle president Alar Karis. Suure koormusega töötamise eest saab vastne aasta kirjandusõpetaja küll riigi keskmisest kõrgemat palka, kuid ta võttis osa ka haridustöötajate streigist, teades, et pedagoogide töö tasustamise kõrval on meie hariduselus palju muutmist vajavat.

Kasvasin teadmisega, et minust saab arst, nagu olid ema, vanaisa ja vanaema. Aga kuna mu teismeliseiga oli veidi keeruline, arvas ema, kes oli väga lugupeetud arst, et mul pole selleks ametiks piisavalt kohusetunnet. Eesti keel oli siis nagu loomulik valik, aga ma ei mõelnud, et võiksin ka õpetajaks saada. Aga kui tulid praktikad, hakkas see töö meeldima ja praegu ei kujuta ennast küll kellegi teisena ette.