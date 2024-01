Hiljem edastas Aleks Aunapu pikema vastuse, mille tuum seisneb selles, et esitades selliseid küsimusi temale ja teistele poliitikutele käitub väljaanne väidetavalt vastuolus ajakirjanduseetika koodeksiga.

«Olen teile oma varasemas vastuses juba maininud, et külastasin Venemaad isiklikel põhjustel. Täpsustan veel, et külastasin oma sugulasi ja tüdruksõpra. Venemaa külastus ei toimunud turistiviisaga. Miks peaksin seda teile veelgi põhjalikumalt selgitama, jääb mulle ebaselgeks», ütleb kesknoor. «Kas teie ajakirjaniku ja eraisikuna sooviksite selliseid eraelulistel põhjustel Venemaa külastamist keelata ja seada armastusele riigi tasandil piire?», küsib ta.

Tema sõnul, tavalised inimesed, sõltumata nende asukohariigist ja kodakondsusest, ei pea kannatama selle tõttu, et maailma liidrid on unustanud, et kõige tähtsam on inimese elu ja et nad viivad tänase maailma katastroofile äärele.

Kesknoore hinnangul tähendavad sellised küsimused, et meedia ja poliitikud hakkavad dikteerima, mida tohib teha ja mida mitte, ning see on vastuolus demokraatlike põhimõtetega.

«Mulle pakub huvi mitmete riikide hoonete arhitektuur. Enne teie märkust ei teadnud ma isegi, et teie poolt teistele isikutele edastatud piltidel on jäädvustatud mõne teise riigi ministeeriumi hoone. Kas see on tõesti mingi probleem, mis vajab tähelepanu? Olen seisukohal Te tekitate probleemi seal, kus seda tegelikult ei eksisteeri, kuid probleemidega, mis täna on tõeliselt olulised, ei soovi te tegeleda», arvab Aunapu.