Põhja-Tallinnas algas Eesti suurima puithoone ehitus

Detsembris 2023 allkirjastatud peatöövõtulepingu kohaselt vastutab Riigi Kinnisvara AS tellimusel Loodusmaja ehitustööde eest Nordecon AS.

Hoonetekompleksi jaoks vajaliku süvendi kaevetööd ehitusobjektil on tänaseks alanud. Loodusmaja koosneb kolmest eraldiseisvast, aga omavahel maa-aluselt ühendatud hoonest. Kompleksi kuuluvate väga eriilmeliste hoonete kogukõrgused maapinnast ulatuvad enam kui 20 meetrini. Kolmnurkse põhiplaaniga muuseumihoone katus on tugeva kalde all ning selle hoone kogukõrguse vahe on kümme meetrit. Hoonetekompleksile on projektijärgselt kavandatud üks maa-alune korrus.