Postimehe arvamustoimetaja Mart Raudsaar toimetab ka üht väga erilist väljaannet

Riigikogu Toimetised (RiTo) on alates 2000. aastast ilmuv parlamendi ajakiri, mis kajastab ühiskonnas olulisi teemasid. Ajakiri on mõeldud poliitikutele, poliitika- ja ühiskonnahuvilistele ning selle sisuga on kasulik tutvuda ka ametnikel, teadlastel ja vabakonna eestvedajatel. RiTo ilmub kaks korda aastas paberajakirja ja veebiväljaandena.