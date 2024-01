Välisministeerium mõistab hukka Vene presidendivalimised Ukraina aladel

«Eesti mõistab tugevalt hukka Venemaa kavatsuse teha valimised ajutiselt okupeeritud territooriumidel Ukrainas,» toonitas Toots ja lisas, et tegemist on räige rahvusvahelise õiguse rikkumisega. «Eesti on saatnud Venemaale vastava noodi ja seda on selgelt välja öelnud ka Euroopa Liit. Pöörame sellele järjekindlalt rahvusvahelist tähelepanu.»