Luksemburg toetab Ämari lennubaasi lennuraja remonti 12 miljoni euroga.

«Luksemburgi abiga parandame Ämari lennubaasi kvaliteeti, mis aitab meil paremini toetada ja teenindada nii enda kui liitlaste lennukeid. See on hea näide sellest, kuidas meie liitlased panustavad otseselt terve regiooni julgeolekusse. Oleme Luksemburgile tänulikud Eesti ja laiemalt terve piirkonna kaitsevõime tugevdamise eest,» ütles Pevkur.

«Balti õhuturbemissioon on määrava tähtsusega NATO õhuruumis rahu ja julgeoleku tagamiseks. Luksemburg on uhke võimaluse üle panustada, eelnevalt tankimistaristu parandamisse ja nüüd Ämari lennubaasi renoveerimisse. Selle rahalise panusega ei toeta Luksemburg mitte ainult Eestit, vaid investeerime sellega ka meie ühise NATO õhuruumi julgeoleku tagamisse, mis tähendab, et panustame ka enda julgeolekusse,» ütles Luksemburgi kaitseminister Yuriko Backes.