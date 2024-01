Kohtus käimine muutub Tartus kitsamaks ja kulukamaks

Maa-, haldus- ja ringkonna­kohtule Liivi ja Veski tänaval asenduspindu võimaldav Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on seni saanud Tartu linnalt sealkandis tosin parkimiskohta, mida võivad edaspidi tasuta kasutada kohtute külastajad. Seda on kolm korda rohkem, kui Tartu linn oli RKASi esialgse palve peale pakkunud sügisel.