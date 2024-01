Uudis leetrite plahvatuslikust levikust ärgitas vaktsiini otsima

Näiteks on Euroopas levima hakanud leetrid – mullu põdes seda haigust üle 42 000 inimese. Aasta varem haigestuti leetritesse tervelt 45 korda vähem. Samuti on maailma terviseorganisatsioon (WHO) teatanud, et umbes pooled nakatunutest vajasid haiglaravi ja viis leetrijuhtumit lõppesid surmaga. Süüdlaseks peetakse koroonaaega, mil paljud lapsed jäid vaktsineerimata.

«Uudis võimalikust leetrite ohust on pannud paljud meilegi helistama,» nentis Tartu perearst Ruth Kalda ja lisas, et kahjuks ei ole need aga lapsevanemad, kes tahaksid oma lapsi vaktsineerida, vaid täiskasvanud küsivad vaktsiini enda jaoks. «Aga meil on ainult laste vaktsiinid ja neid ei tohi me täiskasvanutele ära teha.»