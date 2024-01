Põhjus on selles, et jaanuari keskel läkitas minister Kallas Toila vallavanemale kirja, kus andis teada, et kolmest variandist, mille valla juhtkond oli pakkunud välja Ida-Virumaa ainsa läbinisti eesti keelekeskkonnaga kooli tuleviku kohta, soovib ta edasi minna just sellega, mis lõpetab gümnaasiumihariduse andmise Toila alevikus. Vastutasuks lubas Kallas, et ministeerium toetab Euroopa Liidu rahaga senise, poole sajandi vanuse koolihoone asemele uue põhikooli rajamist.