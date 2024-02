VIDEO JA FOTOD ⟩ Narva piiripunkti kaudu sõidukiga Venemaale või sealt tagasi enam ei pääse

«Kahjuks pean tõdema, et see [liikluse sulgemine sõidukitele] nii lihtsalt ei möödunud,» lausus Purgel ja lisas, et kui kell sai meie aja järgi 23 (Vene aja järgi 00.00), siis tahtsid kaks veoautot ikka läbi tulla. «Nägime, et Venemaa oma antud kellaajast justkui kinni ei pidanud, aga et nad (sõidukijuhid) olid Eesti kodanikud, siis võtsime loomulikult vastu. Me ei hakanud neid jätma kahe piiripunkti vahele lõksu.»