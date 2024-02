Politsei sai kolmapäeva hommikul teate, et seni tuvastamata inimesed olid sodinud kolme mälestuskivi punase värviga.

Samalaadne juhtum toimus ka 23. jaanuaril, kui politsei sai teate, et Sinimäe alevikus Grenaderimäel asuval Sinimäe memoriaalil rüüstati kolme mälestusmärki.

Kurjategijad käisid Grenaderimäel mälestusmärkide kallal ka mullu mais, kui tundmatud kurjategijad lükkasid ümber kolm seal asuvat mälestuskivi. Lisaks rüüstati ka sõjamuuseumi ja maantee ääres asuvaid mälestuskive. Narva-Jõesuu linnavalitsus taastas need mälestusmärgid, kuid politseil kurjategijaid tabada ei õnnestunud.

Pärast seda juhtumit selgus, et mälestusmärkidel polegi juriidilist omanikku ning Narva-Jõesuu linnavalitsus alustas menetlust, et need enda omandisse võtta.