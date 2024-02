TUNNUSTUS KIRGLIKU TÖÖ EEST ⟩ Postimehe silmapaistvamad lood ja tegijad teie ees

Arvamus kõnetab

Sergei Metlev mõistab hästi digitaalse ajakirjanduse iseärasusi ja võimalusi. Foto: Tairo Lutter

Vene toimetuse juht Sergei Metlev on kolleeg, kellega on arvamustoimetusel olnud väga meeldiv koostöö, kuna ta mõistab hästi digitaalse ajakirjanduse iseärasusi ja võimalusi. Lehte teeme me kõik hästi, veebi täielikke võimalusi alles omandame. Sergeil tunduvad need oskused juba käpas olevat. Esmatähtis on tema vilgas reaktsioon. Eelmisel aastal pakkus ta arvamustoimetusele operatiivselt ja omaalgatuslikult hulga lugusid, mis on kõik olnud väga loetavad.

Nende lugude ja teemade hulka kuuluvad näiteks Ida-Virumaa riigikogu valimiste kiire analüüs peale valimispäeva, pooleldi uurimuslik lugu Mihhail Kõlvarti seiklustest Venemaal Seligeri laagris või Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku tegevuse valgustamine.

Peale kõige selle on Sergei edastanud arvamustoimetusele tõlgetena avaldamiseks regulaarselt oma toimetuse inimeste artikleid, tänu millele teame palju paremini, mida mõtlevad ja teevad meie venelased. Ühesõnaga, tegemist on suurepärase meeskonnamängijaga, kes on sõbralik, abivalmis ning kelle arvamus kõnetab. Soovitan lugeda! ​Mart Raudsaar