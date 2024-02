«MPEÕKi eestseisjana teenitud aastate jooksul on metropoliit Eugeni end näidanud innuka evangeeliumi õpetuse kuulutajana ja seetõttu on ta pälvinud oma paljurahvuselise, sealhulgas eestikeelse koguduse seas täieliku toetuse ja mõistmise. Ühiskonnas, kus on palju lahkarvamusi ja vastasseise, on just kirik evangeeliumile omase rahu allikas,» teatas Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi kantselei.