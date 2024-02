Keelementor Kristina Jaanson: keelesõprus võiks levida kulutulena

Aluseks on infokiri, kus kirjas, mis kõik toimuma hakkab. Siis tulevad virtuaalsed kohtumised, kus räägitakse asjad üle ja vahetatakse kogemusi. Lisaks on eesti keele õppematerjalid, mida saab, kuid ei pea kasutama vestlustes. Seal on ka lihtsamad vestlusteemad ette antud. Dialoogide vormis. Neist on abi, kui on väga algaja keelesõber, kellega võiks alustada sellest, et räägime ilmast. Selliseid teemasid on kümneid ja need on välja töötanud kogenud eesti keele õpetajad. Need, kes Integratsiooni SA eesti keele majades eesti keelt õpetavad. Nendel virtuaalsetel kokkusaamistel saavad mentorid ka omavahel arutada, kui peaks tekkima mingid ootamatud või keerulised olukorrad. Nii et tugi on mentoritel alati olemas.