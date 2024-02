FOTOD ⟩ Kaitseväe akadeemia sai elektroonilise võitluse labori

EVKK alustas tegevust 2022. aastal ning see keskendub kolmele põhisuunale, milleks on õppetöö, teadus- ja arendustegevus ning olemasoleva ja soetatava varustuse testimine. Senise tegutsemisaja jooksul on kompetentsikeskuses alustatud esimeste teadusprojektidega ning keskuse teadurid on andnud loenguid ja praktikume teiste õppeainete osana. Lisaks on kompetentsikeskus NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) programmi ametlik testimiskeskus ehk programmis osalevad iduettevõtted saavad oma toodete arendamiseks kasutada akadeemia võimeid.